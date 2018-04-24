В Індонезії стався землетрус

15:43, 24 квітня 2018
92
0

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з населеним пунктом Палі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У вівторок, 24 квітня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,8.

У результаті землетрусу в Туреччині постраждали майже 40 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 3 км на південний захід від населеного пункту Палі. Осередок землетрусу залягав на глибині 158,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, чотири людини отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався в японській префектурі Сімане.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти
Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж) Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж)
Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних
На заході України 21-22 червня очікується підвищення рівнів води в річках На заході України 21-22 червня очікується підвищення рівнів води в річках
Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж) Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +28° В Києві сьогодні без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин