Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з населеним пунктом Палі.

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У вівторок, 24 квітня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,8.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 3 км на південний захід від населеного пункту Палі. Осередок землетрусу залягав на глибині 158,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, чотири людини отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався в японській префектурі Сімане.