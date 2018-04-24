В Україні завтра без опадів, на заході до +26° (відеопрогноз)

16:30, 24 квітня 2018
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Найрохолодніше буде на сході країни.

Завтра в Україні без опадів / Фото УНІАН
Завтра в Україні без опадів / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 25 квітня, в Україні без опадів, на заході до +26°.

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На сході практично без опадів, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +26°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +21°. У центрі без опадів, температура до +22°.

За народним прогнозом, 25 квітня - день преподобного Василя. На Василя дощ падає — початок травня буде дощовим. На Василя сонце землю парить.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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