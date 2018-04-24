В Україні завтра без опадів, на заході до +26° (відеопрогноз)
Найрохолодніше буде на сході країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 25 квітня, в Україні без опадів, на заході до +26°.
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На сході практично без опадів, температура до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +25°.
На заході України без опадів. Температура до +26°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +21°. У центрі без опадів, температура до +22°.
За народним прогнозом, 25 квітня - день преподобного Василя. На Василя дощ падає — початок травня буде дощовим. На Василя сонце землю парить.
Прогноз погоди в Україні на середу, 25 квітня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Хмельницький+25°... +14°
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