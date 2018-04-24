У Києві завтра без опадів, температура до +21°

17:00, 24 квітня 2018
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Увечері в столиці до +18°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 квітня у столиці без опадів, температура до +21°.

Синоптик розповіла, якою буде погода на травневі свята

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 5,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:47, а зайде о 20:06.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 квітня, в Україні без опадів, на заході до +26°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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