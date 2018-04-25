Сьогодні у Києві буде сонячно, температура до +21°

Ввечері у столиці до +18°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 квітня у столиці без опадів, температура до +21°.

Читайте також Синоптик розповіла, якою буде погода на травневі свята

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 5,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:47, а зайде о 20:06.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 квітня, в Україні без опадів, на заході до +26°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.