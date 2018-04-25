Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека очікується 25-26 квітня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"25-26 квітня на більшій частині території України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, у середу, 25 квітня, в Україні без опадів, на заході до +26°.