Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:32, 25 квітня 2018
75
0

Пожежна небезпека очікується 25-26 квітня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Сьогодні у Києві буде сонячно, температура до +21°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"25-26 квітня на більшій частині території України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у середу, 25 квітня, в Україні без опадів, на заході до +26°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)
Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних
У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей
На заході України 21-22 червня очікується підвищення рівнів води в річках На заході України 21-22 червня очікується підвищення рівнів води в річках
Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео) Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео)
Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж) Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж)
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин