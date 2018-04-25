В Японії стався землетрус магнітудою 5,3

10:51, 25 квітня 2018
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Про постраждалих не повідомляється.

Сейсмограф / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Поблизу південно-східного узбережжя півострова Немуро в префектурі Хоккайдо Японії 24 квітня стався землетрус магнітудою 5,3.

У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей

Осередок землетрусу залягав на глибині 90 км. Епіцентр знаходився в точці з координатами 43,3 градуса північної широти і 145,8 градуса східної довготи. Попередження про цунамі не оголошувалося, передає Сіньхуа з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Як повідомили в Електроенергетичній компанії Хоккайдо, землетрус не вплинув на роботу АЕС Томарі. Про потерпілих або руйнування не повідомлялося.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 5,1 в Туреччині постраждали 39 людей.

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