Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води у річках

У Чернігівській області існує можливість підтоплення.

На річках очікуються підвищення рівнів води / українська Wikipedia

Сьогодні, 25 квітня, на водоймах України очікується підвищення рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 25 квітня на Верхньому Дніпрі, Десні, Сеймі продовжиться подальше затоплення заплав та перевищенням небезпечних відміток (порушення місцевого транспортного сполучення, підтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів) у Чернігівській області.

Нагадаємо, протягом найближчих днів майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.