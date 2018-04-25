У РФ горить понад 80 тисяч га лісу

14:10, 25 квітня 2018
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Найскладніша обстановка на Далекому Сході.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Росії лісові пожежі охопили понад 80 тисяч га.

В Австралії пожежа знищила близько тисячі га лісу

Найскладніша обстановка на Далекому Сході. В Амурській області введено режим надзвичайної ситуації, передає Euronews.

Також через посушливу та вітряну погоду ризик виникнення лісових пожеж прогнозується в 36 регіонах Росії. Сотні вогнищ загоряння щодня реєструють в Центральних районах країни. У МНС кажуть, що в більшості випадків загоряння винен людський фактор.

Нагадаємо, протягом найближчих днів майже по всій Україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека.

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