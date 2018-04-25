Завтра в Україні збережеться тепла погода, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

Місцями температура до +27°.

Завтра в Україні практично без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 квітня в Україні практично без опадів, температура до +27°.

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На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +22°. У центрі практично без опадів, температура до +27°.

За народним прогнозом, 26 квітня - день Фомаїди. Якщо на Фомаїду дуб розпустився - до гарного, теплого літа, а якщо і жолудів на ньому багато залишилося - до багатого врожаю і до холодної зими.

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