У Києві завтра без опадів, температура до +22°

Увечері у столиці до +18°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 квітня, у столиці без опадів, температура до +22°.

Читайте також В Україні сьогодні без опадів, на заході температура до +26° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 5,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:45, а зайде о 20:07.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня в Україні практично без опадів, температура до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.