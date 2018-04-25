Синоптик розповіла, коли в Україні запанує літнє тепло до +27°

17:19, 25 квітня 2018
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У Києві найближчої ночі можливий дощ, завтра вдень без опадів, максимальна температура повітря у столиці близько +20 градусів.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

З п'ятниці, 27 квітня, дощів в Україні суттєво побільшає. Також очікується тимчасове похолодання. 

У Києві завтра без опадів, температура до +22°

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, з 28 квітня потеплішає.

"А вже з 28 квітня і всі офіційні вихідні буде чудова, майже літня погода із сонцем та температурою повітря +22+27 градусів", - розповіла Діденко.

Як повідомляла Погода УНІАН, 26 квітня в Україні практично без опадів, температура до +27°.

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