Синоптик розповіла, коли в Україні запанує літнє тепло до +27°

У Києві найближчої ночі можливий дощ, завтра вдень без опадів, максимальна температура повітря у столиці близько +20 градусів.

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З п'ятниці, 27 квітня, дощів в Україні суттєво побільшає. Також очікується тимчасове похолодання.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, з 28 квітня потеплішає.

"А вже з 28 квітня і всі офіційні вихідні буде чудова, майже літня погода із сонцем та температурою повітря +22+27 градусів", - розповіла Діденко.

Як повідомляла Погода УНІАН, 26 квітня в Україні практично без опадів, температура до +27°.