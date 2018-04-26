У Румунії стався землетрус магнітудою 5 балів

05:05, 26 квітня 2018
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Землетрус по сусідству з Україною стався на глибині 144 738 км.

Сейсмограф / REUTERS
Сейсмограф / REUTERS

Увечері 25 квітня у Румунії стався найсильніший землетрус, зареєстрований у країні в цьому році.

В Японії стався землетрус магнітудою 5,3

Як передає 112.ua, землетрус стався на глибині 144 738 км в 20:15. Магнітуда склала 5 балів за шкалою Ріхтера. Воно торкнулося таких міста, як Ковасна, Инторсура Бузеулуй, Тиргу Секуеск, Нехою і Сфінту Георге.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в результаті землетрусу в Туреччині постраждали майже 40 осіб.

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