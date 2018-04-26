В Україні сьогодні практично без опадів, температура до +27° (карта)

08:04, 26 квітня 2018
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Дощі очікуються тільки на заході країни.

В Україні сьогодні буде тепло / фото УНІАН
В Україні сьогодні буде тепло / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 квітня в Україні практично без опадів, температура до +27°.

Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води у річках

На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +22°. У центрі практично без опадів, температура до +27°.

Прогноз на 26 квітня / УНІАН
Прогноз на 26 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 квітня - день Фомаїди. Якщо на Фомаїду дуб розпустився - до гарного, теплого літа, а якщо і жолудів на ньому багато залишилося - до багатого врожаю і до холодної зими.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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