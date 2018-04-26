Сьогодні в Києві без опадів, температура до +22°

Ввечері у столиці до +18°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 квітня, у столиці без опадів, температура до +22°.

Читайте також Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води у річках

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 5,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:45, а зайде о 20:07.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня в Україні практично без опадів, температура до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.