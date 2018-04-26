В Індонезії стався землетрус

09:44, 26 квітня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 26 квітня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,5.

Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 133 км на північ від населеного пункту Тобело. Осередок землетрусу залягав на глибині 87 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 5,1 в Туреччині постраждали 39 людей. Землетрус стався в районі Самсат провінції Адияман. Осередок землетрусу знаходився на глибині 7 км.

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