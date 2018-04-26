У Кенії в результаті повеней постраждали 210 тисяч осіб

Проливні дощі в країні почалися ще в березні.

Ілюстрація / REUTERS

У Кенії понад 210 тисяч людей постраждали від припливу повеней, які продовжують завдавати шкоди у багатьох частинах країни.

Читайте також У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на дані Червоного Хреста.

Проливні дощі почалися в березні, з того часу були знищені будинки і ферми, худоба - загублена, а дороги та інші об'єкти інфраструктури - змиті.

Нагадаємо, мінімум дві людини загинули через сильну зливу в Колумбійському місті Калі.