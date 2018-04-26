У Кенії в результаті повеней постраждали 210 тисяч осіб

10:55, 26 квітня 2018
48
0

Проливні дощі в країні почалися ще в березні.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Кенії понад 210 тисяч людей постраждали від припливу повеней, які продовжують завдавати шкоди у багатьох частинах країни.

У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на дані Червоного Хреста.

Проливні дощі почалися в березні, з того часу були знищені будинки і ферми, худоба - загублена, а дороги та інші об'єкти інфраструктури - змиті.

Нагадаємо, мінімум дві людини загинули через сильну зливу в Колумбійському місті Калі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть грози, спека до +32° (відеопрогноз)
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти
Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних
У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей
Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео) Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +28° В Києві сьогодні без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин