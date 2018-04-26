Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

11:53, 26 квітня 2018
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Пожежна небезпека очікується майже по всій Україні.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 26 квітня, майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Сьогодні в Києві без опадів, температура до +22°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"26 квітня на більшій частині території України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня в Україні практично без опадів, температура до +27°.

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