Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека очікується майже по всій Україні.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 26 квітня, майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"26 квітня на більшій частині території України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня в Україні практично без опадів, температура до +27°.