Ніч на 26 квітня в Києві стала найтеплішою з 1881 року

Температура повітря у столиці встановила новий рекорд.

Погода в Києві встановила новий температурний рекорд / фото УНІАН

Ніч на 26 квітня у Києві стала найтеплішою з 1881 року - стовпчик термометру не опустився нижче +16°.

Читайте також В Україні сьогодні практично без опадів, температура до +27° (карта)

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Цей показник на 2,3° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке було зареєстроване у 1956 році.

В обсерваторії зазначають, що така температура перевищила кліматичну норму для цього дня на 9,3° і відповідає мінімальній температурі 17 липня.

Нагадаємо, у четвер, 26 квітня, у столиці без опадів, температура до +22°.