Ніч на 26 квітня в Києві стала найтеплішою з 1881 року
Температура повітря у столиці встановила новий рекорд.
Ніч на 26 квітня у Києві стала найтеплішою з 1881 року - стовпчик термометру не опустився нижче +16°.
В Україні сьогодні практично без опадів, температура до +27° (карта)
Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Цей показник на 2,3° вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке було зареєстроване у 1956 році.
В обсерваторії зазначають, що така температура перевищила кліматичну норму для цього дня на 9,3° і відповідає мінімальній температурі 17 липня.
Нагадаємо, у четвер, 26 квітня, у столиці без опадів, температура до +22°.
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