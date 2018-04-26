На Закарпатті оголосили штормове попередження

В області очікуються грози.

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Сьогодні, 26 квітня, у Закарпатській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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Про це повідомляє прес-служба Закарпатського обласного центру з гідрометеорології.

"По Закарпатській області: хмарно з проясненнями, вночі місцями слабкий короткочасний дощ, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12, під час грози місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.