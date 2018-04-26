Через шторм тисячі людей на Алясці залишилися без електроенергії

15:22, 26 квітня 2018
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Через сильний вітер дерева падали на лінії електропередач.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Південь американського штату Аляска накрив сильний вітер, у результаті чого тисячі споживачів залишилися без електроенергії.

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Через негоду сильно постраждав район Хіллайд у місті Анкорідж. Про постраждалих інформації немає, проте тисячі людей залишилися без світла, передає Weather Channel.

Перебої з подачею електроенергії були у 13 тисяч споживачів. Часто це було викликано падінням великих дерев на лінії електропередач.

Нагадаємо, 42 людини стали жертвами шторму в індійських штатах Раджастхан і Уттар-Прадеш.

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