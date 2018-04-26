В Україні завтра пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)

Найтепліше буде на сході країни.

Завтра в Україні очікуються дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 квітня, в Україні пройдуть дощі, температура до +26°.

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На сході практично без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +19°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +17°. У центрі також очікуються опади, температура до +23°.

За народним прогнозом, 27 квітня - Вороне свято і день Мартіна Лісогона. За народними прикметами, якщо сьогодні тепло, надовго похолодає.

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