В Україні завтра пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)

16:30, 26 квітня 2018
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Найтепліше буде на сході країни.

Завтра в Україні очікуються дощі / Фото УНІАН
Завтра в Україні очікуються дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 квітня, в Україні пройдуть дощі, температура до +26°.

Ніч на 26 квітня в Києві стала найтеплішою з 1881 року

На сході практично без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +19°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +17°. У центрі також очікуються опади, температура до +23°.

За народним прогнозом, 27 квітня - Вороне свято і день Мартіна Лісогона. За народними прикметами, якщо сьогодні тепло, надовго похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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