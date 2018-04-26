Завтра в Києві пройде дощ, температура до +17°

У столиці похолодає.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 квітня у столиці пройде дощ, температура до +17°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +14°. Вітер мінливий, до 6,6 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:43, а зайде о 20:09.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 квітня, в Україні пройдуть дощі, температура до +25°.

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