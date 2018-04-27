В Ізраїлі автобус знесло бурхливим потоком води, загинули 9 підлітків (відео)

03:05, 27 квітня 2018
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Про долю ще одного школяра нічого не відомо.

Дев’ять ізраїльських підлітків загинули через повінь. Це сталось біля Мертвого моря на півдні країни. Про долю ще одного школяра нічого не відомо, повідомляє ТСН.

Група з 25 юнаків та дівчат виїхала до пустелі Арава на курси перед-армійської підготовки. Повінь почалася раптово, річка Цафіт вийшла з берегів, і автобус із дітьми знесло бурхливим потоком води.

Як повідомляв УНІАН, раніше двоє людей стали жертвами сильної зливи в Колумбії.

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