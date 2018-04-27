В Україні сьогодні пройдуть дощі, на сході до +26° (карта)

08:06, 27 квітня 2018
172
0

Дощів не буде тільки на заході країни.

В Україні сьогодні дощитиме / eugene.kaspersky.it
В Україні сьогодні дощитиме / eugene.kaspersky.it

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 квітня, в Україні пройдуть дощі, температура до +26°.

На сході практично без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +19°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +17°. У центрі також очікуються опади, температура до +23°.

Прогноз на 28 квітня / УНІАН
Прогноз на 28 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 27 квітня - Вороне свято і день Мартіна Лісогона. За народними прикметами, якщо сьогодні тепло надовго похолодає.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти В Японії кількість жертв землетрусу досягла п'яти
Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж) Катастрофа порома в Індонезії: 190 осіб зникли безвісти (фоторепортаж)
У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей
Під Києвом затопило село: машини "потонули" в калюжах (відео) Під Києвом затопило село: машини "потонули" в калюжах (відео)
В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото) В Індонезії після аварії порома 180 людей пропали безвісти (фото)
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта) В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +34° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин