В Україні сьогодні пройдуть дощі, на сході до +26° (карта)

Дощів не буде тільки на заході країни.

В Україні сьогодні дощитиме / eugene.kaspersky.it

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 квітня, в Україні пройдуть дощі, температура до +26°.

На сході практично без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +19°.

У північних областях пройдуть дощі. Температура до +17°. У центрі також очікуються опади, температура до +23°.

Прогноз на 28 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 27 квітня - Вороне свято і день Мартіна Лісогона. За народними прикметами, якщо сьогодні тепло надовго похолодає.

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