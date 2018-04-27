У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +17°

08:30, 27 квітня 2018
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Ввечері у столиці до +14°.

Сьогодні В Києві без опадів / lifekiev.com
Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 27 квітня у столиці пройде дощ, температура до +17°.

Ніч на 26 квітня в Києві стала найтеплішою з 1881 року

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +14°. Вітер мінливий, до 6,6 м/сек.

Сонце в столиці зійшло у 05:43, а зайде о 20:09.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 квітня, в Україні пройдуть дощі, температура до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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