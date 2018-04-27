Синоптики попереджають про заморозки в Україні

09:33, 27 квітня 2018
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Заморозки очікуються у західних, північних областях та Київській області.

В Україні очікуються заморозки / фото pixabay.com
В Україні очікуються заморозки / фото pixabay.com

Завтра, 28 квітня, у західних та північних областях України очікуються заморозки на ґрунті.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +17°

Про це попереджає прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"28 квітня вночі у західних та північних областях, Київській області на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 квітня, в Україні пройдуть дощі, температура до +26°.

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