На Балі стався потужний землетрус

Про потерпілих або руйнування не повідомляється.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 26 квітня, на індонезійському острові Балі стався землетрус магнітудою 5,8.

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Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Агентство метеорології і геофізики країни.

Підземні поштовхи сталися о 16:54 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився в 89 км на північний схід від району Карангасем, гіпоцентр залягав на глибині 366 км

Про потерпілих або руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, в результаті землетрусу магнітудою 5,1 в Туреччині постраждали 39 людей.