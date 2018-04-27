На Балі стався потужний землетрус

10:47, 27 квітня 2018
492
0

Про потерпілих або руйнування не повідомляється.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 26 квітня, на індонезійському острові Балі стався землетрус магнітудою 5,8.

Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Агентство метеорології і геофізики країни.

Підземні поштовхи сталися о 16:54 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився в 89 км на північний схід від району Карангасем, гіпоцентр залягав на глибині 366 км

Про потерпілих або руйнування не повідомляється.

Нагадаємо, в результаті землетрусу магнітудою 5,1 в Туреччині постраждали 39 людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних Різке похолодання після пекельної спеки: синоптик розповіла про погоду на вихідних
У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей У Кот-д'Івуарі внаслідок повеней загинули 18 людей
Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео) Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч (фото, відео)
Під Києвом затопило село: машини "потонули" в калюжах (відео) Під Києвом затопило село: машини "потонули" в калюжах (відео)
Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж) Затоплені вулиці і біотуалети, які обвалилися: після зливи Нижній Новгород пішов під воду (фоторепортаж)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +28° В Києві сьогодні без опадів, температура до +28°
В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео) В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
77 %
751 мм
1.3 м/с
46 %
Стрічка новин