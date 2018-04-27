Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

У неділю на заході до +28°.

На вихідних в Україні буде тепло / фото УНІАН

На вихідних в Україні очікується тепла погода, опади очікуються в неділю на заході країни.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +11°, вдень +20°. У неділю сонячно, +12°...+24°.

У Львові завтра без опадів, вночі +10 градусів, удень +23°. У неділю пройде дощ, +11°...+25°.

У Луцьку в суботу вночі +9°, вдень +22°, мінлива хмарність. У неділю вночі +12°, вдень +27° гроза.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +10°...+21°. У неділю до +24°, сонячно.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю +9°...+23°.

У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +8°, вдень +19°. У неділю +10°...+22°, без опадів.

Прогноз на 28 квітня / УНІАН

Прогноз на 29 квітня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю сонячно, температура повітря +10°...+24°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +9°...+21°. У неділю +10°...+24°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +8°, вдень +20°. У неділю без опадів, температура до +21°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +20°. У неділю температура до +22°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +7°, вдень +20°. У неділю +8°...+22°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +18°. У неділю сонячно, вночі +8°, вдень +21°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +5°, вдень +25°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень до +26°.

У Трускавці в суботу сонячно, температура до +24°. У неділю температура до +27°, без опадів.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +22°, у неділю ясно, температура повітря +11° ...+25°.

У Затоці в суботу сонячно, вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю без опадів, температура до +20°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +20°, у неділю без опадів, температура повітря +14° ...+19°.

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