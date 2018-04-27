Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
У неділю на заході до +28°.
На вихідних в Україні очікується тепла погода, опади очікуються в неділю на заході країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +11°, вдень +20°. У неділю сонячно, +12°...+24°.
У Львові завтра без опадів, вночі +10 градусів, удень +23°. У неділю пройде дощ, +11°...+25°.
У Луцьку в суботу вночі +9°, вдень +22°, мінлива хмарність. У неділю вночі +12°, вдень +27° гроза.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +10°...+21°. У неділю до +24°, сонячно.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +9°, вдень +22°. У неділю +9°...+23°.
У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +8°, вдень +19°. У неділю +10°...+22°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +9°, вдень +21°. У неділю сонячно, температура повітря +10°...+24°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +9°...+21°. У неділю +10°...+24°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +8°, вдень +20°. У неділю без опадів, температура до +21°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +20°. У неділю температура до +22°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +7°, вдень +20°. У неділю +8°...+22°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +18°. У неділю сонячно, вночі +8°, вдень +21°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +5°, вдень +25°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень до +26°.
У Трускавці в суботу сонячно, температура до +24°. У неділю температура до +27°, без опадів.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +22°, у неділю ясно, температура повітря +11° ...+25°.
У Затоці в суботу сонячно, вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю без опадів, температура до +20°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +20°, у неділю без опадів, температура повітря +14° ...+19°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+32°... +18°
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Донецьк+32°... +18°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+33°... +20°
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Івано-Франківськ+28°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+33°... +18°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +20°
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Одеса+33°... +21°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+33°... +19°
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Суми+27°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницький+25°... +14°
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Черкаси+29°... +16°
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Чернігів+28°... +15°
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Чернівці+27°... +18°