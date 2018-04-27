У Вануату через виверження вулкана евакуюють 11 тисяч осіб

На острові Амба було оголошено надзвичайний стан.

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Через виверження вулкана в Вануату чиновники розпорядилися почати масову евакуацію, проте її проведенню заважають складні погодні умови.

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З острова Амба на острів Санто хочуть евакуювати 11 тисяч людей через виверження вулкана Манаро, передає Weather Channel.

На острові було оголошено надзвичайний стан, багато людей почали відчувати проблеми з диханням, тому що в повітря потрапили дим і попіл вулкана.

Крім того, евакуації заважав сильний дощ, який викликав повені і зсуви.

Нагадаємо, на японському острові Кюсю 19 квітня відбулося виверження вулкана Кірісіма.