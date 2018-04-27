Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України

На Чернігівщині існує ймовірність підтоплення.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Сьогодні, 27 квітня, на водоймах України очікується підвищення рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, на Верхньому Дніпрі, Десні продовжиться повільне подальше перевищення небезпечних відміток (порушення місцевого транспортного сполучення, підтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів) у Чернігівській області.

Нагадаємо, 28 квітня у західних та північних областях України очікуються заморозки на ґрунті.