Прохолода, спека, дощі й навіть буря: синоптики дали прогноз погоди на травень в Україні

7 і 8 травня можуть бути заморозки на ґрунті у північних областях, нічне похолодання може дійти навіть до Києва, говорить народний синоптик.

Початок травня, за прогнозами, буде прохолодним / фото УНІАН

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на травень. Очікується, що початок останнього місяця весни буде прохолодним.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 1 травня дощі із грозами знову повернуться на Західну Україну, температура вдень - від +24 до +27°, вночі стане трохи прохолодніше: +10...+12°.

Однак народний синоптик Леонід Горбань дає менш оптимістичний прогноз на перший день травня, передає "Апостроф".

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"З 1 по 4 травня прораховується похолодання. Середньодобові температури будуть на рівні +10...+12°, значить, денні будуть не більше +19°. До 7 травня буде вже більш відчутне похолодання. 7 і 8 травня можуть бути заморозки на ґрунті у північних областях, нічне похолодання може дійти навіть до Києва. Середньодобова температура буде +7...+8°, денна +12...+13°. Потім з 10 травня відразу очікується різкий підйом температури: +18...+20° середньодобові показники і близько +25° денні температури", - розповів він.

Також народний синоптик спрогнозував, коли варто очікувати опадів.

"Ближче до 4-5 травня очікуються дощі і навіть буря. З 12 по 16 травня також прораховуються дощі", - резюмував Горбань.

Але вже до кінця останнього місяця весни на всій території країни встановиться суха погода і стане по-літньому спекотно – +28...+30°.

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних в Україні очікується тепла погода, опади очікуються в неділю на заході країни.