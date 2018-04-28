Небезпечні свята: синоптики попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки майже по всій Україні

Близько 7 тисяч рятувальників ДСНС працюватимуть на вихідних у посиленому режимі.

Рятувальники ДСНС працюватимуть у посиленому режимі / фото УНІАН

З 28 квітня по 1 травня в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний (5-го класу) рівень пожежної небезпеки.

За даними Укргідрометцентру, також з 28 квітня по 1 травня у Києві та області, крім Яготина та Миронівки, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У вихідні близько 7 тис. рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій працюватимуть у посиленому режимі.

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Як повідомляє ДСНС, на період травневих свят та роковин трагедії, що сталася 2 травня 2014 року в Одесі, починаючи з 9.00 28 квітня до 9.00 2 травня, підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби.

Посилена готовність сил і засобів служби до реагування на надзвичайні ситуації пояснюється тим, що зазвичай на травневі свята громадяни масово виходять на пікніки. А це, своєю чергою, підвищує ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах. У цей період здійснюватиметься посилений моніторинг пожежної та техногенної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей.

Загалом, до 9.00 2 травня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тис. рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС, а у разі необхідності сили будуть збільшені до 14 тис. осіб та близько 4 тисяч одиниць техніки. У готовності до застосування для реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебувають літак Ан-26 та, залежно від погодних умов, вертоліт “Єврокоптер”.