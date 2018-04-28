Завтра подекуди в Україні буде по-літньому спекотно

Денна температура повітря сягне позначок +25+29 градусів.

У Київ завтра +23 /+25 градусів тепла / фото УНІАН

Погода в Україні 29 квітня буде ще теплішою, ніж днем раніше. У низці областей очікується справжня спека, адже денна температура повітря сягне позначок +25+29 градусів.

Про це свідчить інформація від Укргідрометцентру.

Так, на заході України у неділю очікується сонячна та без опадів погода. Денна температура повітря від +25 до +29 градусів прогнозується у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях.

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Водночас у центрі, на півночі та на сході України буде дещо прохолодніше, проте теж сонячно та без дощу. Так, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині та на Запоріжжі денна температура повітря становитиме від +21 до +25 градусів.

Щодо півдня, то неочікувано прохолодно буде в Одесі, а саме +18+20 градусів. Щодо решти території, то прогнозується сонячна і без опадів погода з денною температурою повітря +22+27 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 29 квітня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +27…+29

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +23…+25

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +23…+25

Суми – +21…+23

Полтава – +21…+23

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +21…+23

Київ – +23…+25