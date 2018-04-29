Завтра в Україні буде тепло і сонячно, подекуди - дощі

15:44, 29 квітня 2018
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Локальні невеликі дощі ймовірні на заході та півночі України, проте вони не вплинуть на загальну ситуацію.

В Україні буде тепло / фото УНІАН
В Україні буде тепло / фото УНІАН

Погода в Україні у понеділок, 30 квітня, буде по весняному спекотною. Лише на заході та півночі країни можливі невеликі помірні дощі.

За даними Українського гідрометцентру, 30 квітня в Україні температура вночі +9…+14 градусів, у східних областях місцями +5…+8 градусів; вдень +24…+29 градусів, на узбережжі морів та в Карпатах +18…+23 градуси.

За даним синоптика Наталки Діденко, високий атмосферний тиск унеможливить сильні чи помірні опади. Локальні невеликі дощі ймовірні на заході та півночі України, проте вони не вплинуть на загальну ситуацію. Домінуватиме все одно суха повітряна маса.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Прохолода, спека, дощі й навіть буря: синоптики дали прогноз погоди на травень в Україні

Прогноз погоди на понеділок, 30 квітня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +26…+28

Рівне – +26…+28

Житомир – +26…+28

Вінниця – +25…+27

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +24…+26

Чернігів – +24…+26

Суми – +23…+25

Полтава – +25…+27

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +26…+28

Прогноз погоди на 30 квітня
Прогноз погоди на 30 квітня

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