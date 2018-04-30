В Україні сьгодні без опадів, температура до +28° (карта)

08:03, 30 квітня 2018
48
0

Найтепліше буде на заході країни.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 квітня в Україні без опадів, температура до +28°.

На сході без опадів, температура до +25°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +27°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +25°. У центрі також без опадів, температура до +26°.

Прогноз на 30 квітня / УНІАН
Прогноз на 30 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 30 квітня - день покровителів бджіл Зосими і Саватія. Сонце на Зосиму Пасічника скаже про майбутнє літо: якщо ясний сонячний день, то літо сухе, а якщо хмари на небі - літо дощове.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +29° У Києві завтра без опадів, температура до +29°
На Прикарпатті зливи розмили дороги і пошкодили мости (відео) На Прикарпатті зливи розмили дороги і пошкодили мости (відео)
На Корсиці троє людей загинули в результаті повені На Корсиці троє людей загинули в результаті повені
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +27° Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +27°
У Києві завтра без опадів, вдень до +27° У Києві завтра без опадів, вдень до +27°
В Японії за три місяці від спеки загинули 125 осіб В Японії за три місяці від спеки загинули 125 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
96 %
765 мм
4.1 м/с
98 %
Стрічка новин