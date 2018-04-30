В Україні сьгодні без опадів, температура до +28° (карта)

Найтепліше буде на заході країни.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 квітня в Україні без опадів, температура до +28°.

На сході без опадів, температура до +25°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +27°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +25°. У центрі також без опадів, температура до +26°.

Прогноз на 30 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 30 квітня - день покровителів бджіл Зосими і Саватія. Сонце на Зосиму Пасічника скаже про майбутнє літо: якщо ясний сонячний день, то літо сухе, а якщо хмари на небі - літо дощове.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.