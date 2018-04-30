У Києві сьогодні буде тепло і без опадів

08:30, 30 квітня 2018
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Вдень у столиці до +25°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 30 квітня, у столиці без опадів, температура до +25°.

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +20°. Вітер південний, до 5,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:41, а зайде в 20:10.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в Україні без опадів, температура до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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