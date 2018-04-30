Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:59, 30 квітня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів в Україні очікується пожежна небезпека.

У Києві сьогодні буде тепло і без опадів

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, до 1 травня в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, 30 квітня в Україні без опадів, температура до +28°.

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