Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів в Україні очікується пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, до 1 травня в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, 30 квітня в Україні без опадів, температура до +28°.