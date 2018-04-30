Погода на тиждень: в Україні без опадів, на вихідних встановиться 30-градусна спека (карта)
Опади очікуються лише на заході країни 1 травня.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.
У понеділок в Україні без опадів. На заході до +28°, в інших регіонах до +26°.
У вівторок, 1 травня, в Україні практично без опадів. На півдні до +28°.
У середу, 2 травня, без опадів. Найтепліше буде на півночі і півдні - до +29°. В інших регіонах до +28°.
У четвер сонячно. Вночі по країні +10°...+14°, вдень на півдні до +29°.
У п'ятницю практично без опадів. На півночі до +28°, в інших регіонах +29°.
5 і 6 травня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +10°, на решті території +12°...+14°. Вдень температура по країні +27°...+31°. У неділю вночі на сході та заході до +8°, вдень в Україні від +23° до +29°.
Народний прогноз
30 квітня - день покровителів бджіл Зосими і Саватія. Сонце на Зосиму Пасічника скаже про майбутнє літо: якщо ясний сонячний день, то літо сухе, а якщо хмари на небі - літо дощове. 1 травня - Кузьма. У цей день прийнято сіяти буряк і моркву. Щоб отримати хороший врожай, потрібно протягом трьох ранкових зір змочувати насіння водою з річки.
В Україні сьгодні без опадів, температура до +28° (карта)
2 травня – Іван Ветхопещерник. Жінки кланялися весні та приносили їй свій одяг, так і говорили про цей день: "одягнути весну новим".
3 травня. У цей день ходили на могили до батьків і з голосіннями просили вибачення за образи, які завдали при житті. 4 травня – Проклов день. Це був час танців та ігор.
5 травня – День Луки. Селяни садили цибулю. Про це говорили: "Лук — як татарин: як сніг зійшов — так він і тут". 6 травня – Юрій Весняний.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+30°... +16°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+29°... +19°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+29°... +19°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+30°... +18°
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Луцьк+28°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+30°... +17°
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Тернопіль+27°... +15°
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Харків+30°... +19°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+27°... +17°