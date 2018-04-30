Погода на тиждень: в Україні без опадів, на вихідних встановиться 30-градусна спека (карта)

Опади очікуються лише на заході країни 1 травня.

Цього тижня в Україні буде тепло / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

У понеділок в Україні без опадів. На заході до +28°, в інших регіонах до +26°.

Прогноз на 30 квітня / УНІАН

У вівторок, 1 травня, в Україні практично без опадів. На півдні до +28°.

Прогноз на 1 травня / УНІАН

У середу, 2 травня, без опадів. Найтепліше буде на півночі і півдні - до +29°. В інших регіонах до +28°.

Прогноз на 2 травня / УНІАН

У четвер сонячно. Вночі по країні +10°...+14°, вдень на півдні до +29°.

Прогноз на 3 травня / УНІАН

У п'ятницю практично без опадів. На півночі до +28°, в інших регіонах +29°.

Прогноз на 4 травня / УНІАН

5 і 6 травня в Україні без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +10°, на решті території +12°...+14°. Вдень температура по країні +27°...+31°. У неділю вночі на сході та заході до +8°, вдень в Україні від +23° до +29°.

Прогноз на 5 травня / УНІАН

Прогноз на 6 травня / УНІАН

Народний прогноз

30 квітня - день покровителів бджіл Зосими і Саватія. Сонце на Зосиму Пасічника скаже про майбутнє літо: якщо ясний сонячний день, то літо сухе, а якщо хмари на небі - літо дощове. 1 травня - Кузьма. У цей день прийнято сіяти буряк і моркву. Щоб отримати хороший врожай, потрібно протягом трьох ранкових зір змочувати насіння водою з річки.

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2 травня – Іван Ветхопещерник. Жінки кланялися весні та приносили їй свій одяг, так і говорили про цей день: "одягнути весну новим".

3 травня. У цей день ходили на могили до батьків і з голосіннями просили вибачення за образи, які завдали при житті. 4 травня – Проклов день. Це був час танців та ігор.

5 травня – День Луки. Селяни садили цибулю. Про це говорили: "Лук — як татарин: як сніг зійшов — так він і тут". 6 травня – Юрій Весняний.

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