Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах

Існує ймовірність підтоплень.

На річках очікуються підйоми рівнів води / українська Wikipedia

Протягом 30 квітня-1 травня на водоймах України очікується підвищення рівнів води.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, до 1 травня на Верхньому Дніпрі на ділянці Лоєв-Неданчичі та Десні нижче Новгород-Сіверського (Чернігівська область) зберігатиметься перевищення небезпечних відміток (порушення місцевого транспортного сполучення, обтоплення, часткове затоплення прирічкових територій і об'єктів).

Також на Десні нижче Розльот та у нижній течії Сейму продовжиться повільний ріст рівнів водопілля з добовою інтенсивністю 1-5 см, подальшим затопленням заплав та перевищенням небезпечних відміток (Чернігівська обл.). На Верхньому Дніпрі у Чернігівській області (ділянка Лоєв- Неданчичі) відбуватиметься формування максимумів водопілля зі збереженням затоплення заплави та досягнутих небезпечних відміток.

Нагадаємо, протягом найближчих днів в Україні очікується пожежна небезпека.