Погода на 1 травня: в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)

Місцями температура до +29°.

Завтра в Україні буде тепло / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 2 травня, в Україні без опадів, температура до +29°.

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На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України майже без опадів. Температура до +28°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +29°. У центрі також без опадів, температура до +28°.

За народним прогнозом, 2 травня – Іван Ветхопещерник. Жінки кланялися весни і приносили їй свої одягу, так і говорили про цей день: "одягнути весну новину".

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