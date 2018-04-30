У Києві завтра без опадів, температура до +28°

17:00, 30 квітня 2018
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Увечері температура до +21°.

У Києві завтра без опадів / Фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 травня в києві без опадів, температура до +28°.

Погода на 1 травня: в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +21°. Вітер південний і південно-східний, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:35, а зайде в 20:15.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 1 травня, в Україні без опадів, температура до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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