В останній день квітня Францію засипало снігом (фото, відео)

17:06, 30 квітня 2018
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У багатьох частинах історичного регіону ртуть знизилася до нуля, а департаменти Єру та Сейн-Морський зареєстрували найнижчі температури.

В Нормандії випав сніг / фото facebook.com/MeteoExpress
В Нормандії випав сніг / фото facebook.com/MeteoExpress

В регіоні Нормандія, який розташований на північному заході Франції, 30 квітня випав сніг.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на The Lokal France.

Жителі регіону публікують відповідні фото і відео на сторінках соціальних мереж. На знімках видно, що зелені газони і квітучі чагарники виявилися покриті досить щільним шаром снігу.

Причиною опадів став холодний циклон, який прийшов з боку Атлантичного океану. Також зазначається, що протягом місяця температура повітря в Нормандії досягала 27 градусів вище нуля.

У багатьох частинах історичного регіону ртуть знизилася до нуля, а департаменти Єру та Сейн-Морський зареєстрували найнижчі температури.

У своєму Facebook Метео Франція оголосила, що сніг навряд чи продовжиться протягом тижня, і що до вихідних у Нормандії може бути до 20 градусів за Цельсієм.

У Франції випав сніг / фото facebook.com/MeteoExpress
У Франції випав сніг / фото facebook.com/MeteoExpress

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