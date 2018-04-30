В останній день квітня Францію засипало снігом (фото, відео)
У багатьох частинах історичного регіону ртуть знизилася до нуля, а департаменти Єру та Сейн-Морський зареєстрували найнижчі температури.
В регіоні Нормандія, який розташований на північному заході Франції, 30 квітня випав сніг.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на The Lokal France.
Жителі регіону публікують відповідні фото і відео на сторінках соціальних мереж. На знімках видно, що зелені газони і квітучі чагарники виявилися покриті досить щільним шаром снігу.
Причиною опадів став холодний циклон, який прийшов з боку Атлантичного океану. Також зазначається, що протягом місяця температура повітря в Нормандії досягала 27 градусів вище нуля.
У багатьох частинах історичного регіону ртуть знизилася до нуля, а департаменти Єру та Сейн-Морський зареєстрували найнижчі температури.
У своєму Facebook Метео Франція оголосила, що сніг навряд чи продовжиться протягом тижня, і що до вихідних у Нормандії може бути до 20 градусів за Цельсієм.
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +16°
-
Дніпро+28°... +18°
-
Донецьк+30°... +16°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+29°... +19°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+29°... +19°
-
Кіровоград+29°... +17°
-
Луганськ+30°... +18°
-
Луцьк+28°... +17°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+29°... +16°
-
Суми+30°... +17°
-
Тернопіль+27°... +15°
-
Харків+30°... +19°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+27°... +17°