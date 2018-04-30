До України йде справжня спека (карта)
Послаблення спеки, за прогнозом синоптика, очікується 5-6 травня.
Антициклон зі сходу визначатиме суху сонячну погоду в Україні, південний вітер "наганятиме" літні градуси повсюди.
Завтра подекуди в Україні буде по-літньому спекотно
"1-го травня в Україні - без опадів та +24+29 градусів. На Заході місцями може вискочити й до +30. Але й локальні острівці дощу з грозою також ймовірні у західних областях", - прогнозує на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
У Києві завтра сухо сонячно, +26+28 градусів, так буде до кінця тижня по всій Україні.
"Послаблення спеки очікується 5-6 травня без якихось суттєвих дощів", - додала Діденко.
Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+28°... +16°
-
Дніпро+28°... +18°
-
Донецьк+30°... +16°
-
Житомир+29°... +17°
-
Запоріжжя+29°... +19°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+29°... +19°
-
Кіровоград+29°... +17°
-
Луганськ+30°... +18°
-
Луцьк+28°... +17°
-
Львів+27°... +15°
-
Миколаїв+30°... +18°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+28°... +19°
-
Рівне+28°... +17°
-
Сімферополь+29°... +16°
-
Суми+30°... +17°
-
Тернопіль+27°... +15°
-
Харків+30°... +19°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+27°... +17°
Віргінія, США
+ 26 °
Похмуро, дощі з грозами
Погода Стерлінг
Відчувається як: +26 °
Вологість: 96 %
Тиск: 765 мм
Вітер: 4.1 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 06:11
Захід 20:19
Фаза місяця:
Стрічка новин