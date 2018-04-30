До України йде справжня спека (карта)

17:25, 30 квітня 2018
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Послаблення спеки, за прогнозом синоптика, очікується 5-6 травня.

Буде сухо, очікується до +30 градусів / фото УНІАН
Буде сухо, очікується до +30 градусів / фото УНІАН

Антициклон зі сходу визначатиме суху сонячну погоду в Україні, південний вітер "наганятиме" літні градуси повсюди.

Завтра подекуди в Україні буде по-літньому спекотно

"1-го травня в Україні - без опадів та +24+29 градусів. На Заході місцями може вискочити й до +30. Але й локальні острівці дощу з грозою також ймовірні у західних областях", - прогнозує на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

У Києві завтра сухо сонячно, +26+28 градусів, так буде до кінця тижня по всій Україні.

"Послаблення спеки очікується 5-6 травня без якихось суттєвих дощів", - додала Діденко.

Як повідомляла Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у всіх регіонах україни збережеться тепла погода.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

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