До України прийшла літня спека: 2 травня синоптики обіцяють до +30
Україна завтра буде однією з найспекотніших в Європі та околицях.
У травні до України прийшла літня спека - вже 2 травня синоптики обіцяють до +30 тепла.
Про це пише синоптик Наталка Діденко у Facebook. "Україна завтра буде однією з найспекотніших в Європі та околицях. Зверніть увагу! У Марокко, Алжирі, Тунісі, Іспанії, Португалії - +10+16 градусів, а в нас 2-го травня очікується +25+30 градусів! Ясна погода домінуватиме повсюди в Україні", - написала вона.
У той же час окремі острівці дощів та гроз виникатимуть періодично на Заході, у Житомирській, Вінницькій областях та на півночі Київщини. У Києві 2 травня буде сухо ясно та +28+30 градусів.
До України йде справжня спека (карта)
Раніше стало відомо, що згідно із прогнозами синоптиків, погода в Україні у травні буде сухою, з короткочасними дощами, а в кінці місяця країну накриє хвиля спеки.
Погода в Україні
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+28°... +18°
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Донецьк+30°... +16°
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Житомир+29°... +17°
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Запоріжжя+29°... +19°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+29°... +19°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+30°... +18°
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Луцьк+28°... +17°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+30°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+28°... +19°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+30°... +17°
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Тернопіль+27°... +15°
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Харків+30°... +19°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницький+27°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+27°... +17°