До України прийшла літня спека: 2 травня синоптики обіцяють до +30

14:29, 1 травня 2018
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Україна завтра буде однією з найспекотніших в Європі та околицях.

Ясна погода домінуватиме повсюди в Україні / фото УНІАН
Ясна погода домінуватиме повсюди в Україні / фото УНІАН

У травні до України прийшла літня спека -  вже 2 травня синоптики обіцяють до +30 тепла.

Про це пише синоптик Наталка Діденко у Facebook. "Україна завтра буде однією з найспекотніших в Європі та околицях.  Зверніть увагу! У Марокко, Алжирі, Тунісі, Іспанії, Португалії - +10+16 градусів, а в нас 2-го травня очікується +25+30 градусів! Ясна погода домінуватиме повсюди в Україні", - написала вона.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

У той же час окремі острівці дощів та гроз виникатимуть періодично на Заході, у Житомирській, Вінницькій областях та на півночі Київщини. У Києві 2 травня буде сухо ясно та +28+30 градусів.

До України йде справжня спека (карта)

Раніше стало відомо, що згідно із прогнозами синоптиків, погода в Україні у травні буде сухою, з короткочасними дощами, а в кінці місяця країну накриє хвиля спеки.

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