В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +29° (карта)

По всій країні очікується сонячна погода.

В Україні сьогодні буде спекотно / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 2 травня, в Україні без опадів, температура до +29°.

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На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +29°. У центрі також без опадів, температура до +28°.

Прогноз на 2 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 2 травня – Івана . Жінки кланялися весні і приносили їй свій одяг, так і говорили про цей день: "одягнути весну у новинки".

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