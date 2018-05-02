В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +29° (карта)

08:03, 2 травня 2018
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По всій країні очікується сонячна погода.

В Україні сьогодні буде спекотно / Фото УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 2 травня, в Україні без опадів, температура до +29°.

Погода на тиждень: в Україні без опадів, на вихідних встановиться 30-градусна спека (карта)

На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях невелика хмарність. Температура до +29°. У центрі також без опадів, температура до +28°.

Прогноз на 2 травня / УНІАН
Прогноз на 2 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 2 травня – Івана . Жінки кланялися весні і приносили їй свій одяг, так і говорили про цей день: "одягнути весну у новинки".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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