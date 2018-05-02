У Києві сьогодні без опадів, температура до +28°

08:30, 2 травня 2018
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У столиці сьогодні буде сонячно.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 травня у столиці без опадів, температура до +28°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +21°. Вітер південний і південно-східний, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:35, а зайде в 20:15.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 2 травня, в Україні без опадів, температура до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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