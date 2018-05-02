Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека очікується майже по всій крані.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 2 травня, майже по всій Україні очікується пожежна небезпека.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, температура до +28°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"2 травня в Україні, крім Черкаської, Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 2 травня, в Україні без опадів, температура до +29°.