Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:30, 2 травня 2018
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Пожежна небезпека очікується майже по всій крані.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 2 травня, майже по всій Україні очікується пожежна небезпека.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +28°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"2 травня в Україні, крім Черкаської, Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 2 травня, в Україні без опадів, температура до +29°.

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