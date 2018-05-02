Жертвами ударів блискавок в Бангладеш стали 14 людей

Десятки людей постраждали.

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Не менше 14 людей загинули, десятки постраждали в результаті ударів блискавок в різних районах Бангладеш.

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Більшість загиблих працювали на фермах під час тропічного шторму, що застав їх на території семи округів країни, повідомляє Сіньхуа з посиланням на джерела в медичних установах країни.

Нагадаємо, три людини загинули, 18 постраждали від удару блискавки в центральній частині Бурунді.