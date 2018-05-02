У Швейцарських Альпах загинули чотири людини

Ще п'ять постраждали.

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Четверо альпіністів загинули, ще п'ять постраждали в Швейцарських Альпах.

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У загальній складності рятувальники знайшли 14 осіб, передає Euronews.

Трагедія сталася у швейцарському кантоні Вале. Серед постраждалих були громадяни Франції, Італії та Німеччини.

"Їх відокремлювали один від одного якісь 30 метрів, вони намагалися якось врятуватися від обмороження, сховавшись від поривів вітру в проломах скель. Щоб опинитися в притулку альпіністів, їм потрібно було подолати 400 метрів. Це близько, але не настільки, щоб їх змогли при такій погоді помітити, і їхнів криків про допомогу ніхто не почув. На жаль", - розповів рятувальник Паскаль Гаспоза.

Нагадаємо, чотири людини стали жертвами сходження лавини в містечку Антрон у французькому департаменті Приморські Альпи, одна людина постраждала.