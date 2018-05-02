Травень у Києві розпочався з температурного рекорду

Вночі стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°.

У Києві встановилася рекордна температура / фото УНІАН

Ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.

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Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°, що на 0,3° вище попереднього рекордного значення 1977 року.

В обсерваторії зазначають, що 2 травня існує висока ймовірність перевищення інших температурних рекордів.

Нагадаємо, 2 травня у столиці без опадів, температура до +28°.