Травень у Києві розпочався з температурного рекорду

12:39, 2 травня 2018
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Вночі стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°.

У Києві встановилася рекордна температура / фото УНІАН
У Києві встановилася рекордна температура / фото УНІАН

Ніч на 2 травня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.

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Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°, що на 0,3° вище попереднього рекордного значення 1977 року.

В обсерваторії зазначають, що 2 травня існує висока ймовірність перевищення інших температурних рекордів.

Нагадаємо, 2 травня у столиці без опадів, температура до +28°.

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